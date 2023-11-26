Захарова рассказала, на что украинские бандиты тратят деньги граждан ЕС

Поступающие на Украину средства из ЕС, а именно деньги европейских налогоплательщиков, используются для спонсирования бандитизма в этой стране, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.
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