В Москве состоится светская премьера криминального сериала "Лихой"

Сегодня в Москве состоялся показ нового криминального сериала "Лихой". Этот проект, созданный режиссером Юрием Быковым и продюсерами компании "Среда", рассказывает историю преступной группировки, контролирующей обширные территории.
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