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ТАСС

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ВСУ потеряли пункты управления БПЛА и опорные пункты в Запорожской области

ВСУ потеряли пункты управления БПЛА и опорные пункты в Запорожской области

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления беспилотниками, опорные пункты и живую силу ВСУ в Запорожской области.

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