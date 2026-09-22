ВСУ потеряли пункты управления БПЛА и опорные пункты в Запорожской области

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления беспилотниками, опорные пункты и живую силу ВСУ в Запорожской области.
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