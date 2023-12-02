Застрявший на Неве сухогруз планируют убрать в ночь на 3 декабря

Скриншот видео Сухогруз "Пола Калиста", который застрял на Неве, планируют убрать из акватории в ночь на 3 декабря, заявил первый замруководителя – капитан Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей администрации "Волго-Балт" Даниил Гладков.