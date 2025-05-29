«Ростех» перестал вливать средства в разработку российских базовых станций 4GКомпания «Спектр» (входит в ГК «Ростех») приостановила финансирование проекта по разработке базовых станций стандарта 4G, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на отчётность компании за 2024 год.
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