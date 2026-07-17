Собянин: Около 30 важных исторических находок обнаружили при реставрации ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин в сообщении, опубликованном в его канале на платформе MAX рассказал, что в ходе реставрации Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) было обнаружено около 30 важных находок, в числе которых живопись и горельефы.
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