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Собянин: Около 30 важных исторических находок обнаружили при реставрации ВДНХ

Собянин: Около 30 важных исторических находок обнаружили при реставрации ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин в сообщении, опубликованном в его канале на платформе MAX рассказал, что в ходе реставрации Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) было обнаружено около 30 важных находок, в числе которых живопись и горельефы.

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