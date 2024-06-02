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Мурадов: начало конфликта на Украине связано с ее планами по вхождению в НАТО

Мурадов: начало конфликта на Украине связано с ее планами по вхождению в НАТО

Начало украинского конфликта связано с попытками НАТО привлечь Украину в свой альянс. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при Президенте России Георгий Мурадов, чьи слова передает РИА Новости.

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