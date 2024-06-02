Начало украинского конфликта связано с попытками НАТО привлечь Украину в свой альянс. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при Президенте России Георгий Мурадов, чьи слова передает РИА Новости.
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