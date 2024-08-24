Тамбовский аэропорт купит трап за 5 млн рублей

Аэропорт «Тамбов» купит у компании из Ростова-на-Дону трап за 5 миллионов рублей. Трап в областной центр будет доставлен ООО «Производственное объединение Техинком» не позднее декабря текущего года, сообщает издание «Площадь».
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