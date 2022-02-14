Агрессивных собак легко спасти

Колонка впервые опубликована в обзоре событий недели от журналистов «Чита.Ру» 13 февраля 2022 года. И вот две недели назад этого же пса увидели на старом месте — местные моментально заволновались: сбежала или выпустили? Как Солдатов рассказал мне в телефонном разговоре, собаку отдали женщине, которая представилась хозяйкой собаки: «Как я могу не отдать пса хозяину?» При упоминании, что пса видели бегающем на прежнем месте, он заявил, что чёрно-коричневых дворовых псов много, они все похожи.