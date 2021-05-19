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Манданда: «Рад возвращению Бензема в сборную Франции. Он выдающийся игрок»

Манданда: «Рад возвращению Бензема в сборную Франции. Он выдающийся игрок»

Вратарь «Марселя» Стив Манданда прокомментировал свой вызов в сборную Франции для участия в чемпионате Европы, а также возвращение Карима Бензема.

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