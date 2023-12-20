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Более полумиллиарда рублей: стали известны доходы Авербуха от ледовых шоу

Более полумиллиарда рублей: стали известны доходы Авербуха от ледовых шоу

Илья АвербухИзвестный фигурист и тренер Илья Авербух знаменит не только спортивными достижениями, но и успешным бизнесом.

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