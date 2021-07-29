Сила в правде

79 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий
    Пора на практике применить навыки. А то этот поганый островок в последнее время быкует не по детски. Пора уконтропупить!Россия отработала...
  • Дмитрий
    Пора на практике применить навыки. А то этот поганый островок в последнее время быкует не по детски. Пора уконтропупить!Россия отработала...
  • Павел К
    Не только ...не сбрасывать со счетов..., а всегда быть готовым выстрелить и желательно первыми.Адмирал НАТО выда...

«5 нападений России на Украину»: Киевский десант направлен в регионы, чтобы рассказать миру «страшную тайну»

«5 нападений России на Украину»: Киевский десант направлен в регионы, чтобы рассказать миру «страшную тайну»

В Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Полтавскую, Харьковскую, Херсонскую, Хмельницкую и подконтрольные Киеву части «Донецкой» и «Луганской» областей отправляется целый десант из представителей украинского «музея Голодомора».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх