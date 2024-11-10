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  • Татьянка Яцук
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  • Walery
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Тутовый шелкопряд: 7 интересных фактов

Тутовый шелкопряд: 7 интересных фактов

Кто такой Как выглядит Где обитает Чем питается Как делает шелк Интересные факты Кто такой тутовый шелкопряд Тутовый шелкопряд (Bombyx mori) — это вид бабочки из семейства настоящих шелкопрядов, который ценится за способность производить качественную нить, пригодную для прядения и создания тканей.

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