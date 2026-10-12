Маша Малиновская показала 15-летнего сына: почему новые кадры Мирона удивили поклонников

Маша Малиновская показала 15-летнего сына Мирона в необычном танцевальном ролике. Мать и сын синхронно двигаются под клубную музыку — настолько эффектно, что журналисты предположили использование искусственного интеллекта.
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