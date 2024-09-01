Сила в правде
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сила в правде

188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    "Если Вашингтон продолжит ограничивать использование поставляемых Киеву баллистических ракет большой дальности, то Ук...Россию ничего не ...
  • Писарчук Дмитрий
    Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!ВСУ готовят три н...
  • авдей НА
    Подлый народ не верте просто убаюкивают подлость впередиВСУ готовятся к к...

"Охота" элитных диверсантов на Курщине: Провалена "важнейшая" задача с самого верха - почему Зеленский "не доехал" до границы - военкор

"Охота" элитных диверсантов на Курщине: Провалена "важнейшая" задача с самого верха - почему Зеленский "не доехал" до границы - военкор

В Курской области продолжаются тяжелейшие бои. Противник стачивает свои резервы в бессмысленных попытках прорвать нашу оборону на многих направлениях - на части из них ВСУ вовсе принялись отступать из-за крайне высоких потерь, благодаря чему русские бойцы активно освобождают оккупированные врагом земли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх