"Охота" элитных диверсантов на Курщине: Провалена "важнейшая" задача с самого верха - почему Зеленский "не доехал" до границы - военкор

В Курской области продолжаются тяжелейшие бои. Противник стачивает свои резервы в бессмысленных попытках прорвать нашу оборону на многих направлениях - на части из них ВСУ вовсе принялись отступать из-за крайне высоких потерь, благодаря чему русские бойцы активно освобождают оккупированные врагом земли.