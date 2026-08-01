📡 Нововведения в августе. Операторам связи упростят доступ в многоквартирные дома Сотрудники провайдеров должны иметь свободный доступ в многоквартирные дома для монтажа, эксплуатации и демонтажа сетей.
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📡 Нововведения в августе. Операторам связи упростят доступ в многоквартирные дома Сотрудники провайдеров должны иметь свободный доступ в многоквартирные дома для монтажа, эксплуатации и демонтажа сетей.