В Смоленске полицейские проводят профилактические лекции в рамках операции «Чистое поколение-2024»

В рамках 2-го этапа проводимой на территории региона межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2024» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД организовали правовое занятие для учащихся средней школы № 33 города Смоленска.
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