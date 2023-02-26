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Зарема Салихова: банан в Вендела бросил тот, кто позавидовал словам Миллера

Зарема Салихова: банан в Вендела бросил тот, кто позавидовал словам Миллера

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на инцидент с брошенным бананом в футболиста петербургского "Зенита" Вендела во время матча Кубка России против ульяновской "Волги", передает "РБ Спорт".

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