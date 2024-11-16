💸 Инженерам и сварщикам в России готовы платить больше 200 тысяч рублей ХХ.ру составил топ самых высокооплачиваемых профессий в России.
Комментарии
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Ч
Чак
Эти зарплаты в Москве??? .
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13 час.
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💸 Инженерам и сварщикам в России готовы платить больше 200 тысяч рублей ХХ.ру составил топ самых высокооплачиваемых профессий в России.
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