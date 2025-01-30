На Смоленщине сотни дворов и скверов благоустроили в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»

Теперь работа продолжится в рамках нового национального проекта - «Инфраструктура для жизни» Сотни скверов и дворов благоустроили в Смоленской области за пять лет нацпроекта «Жилье и городская среда», такие итоги подводит министерство архитектуры и строительства региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии