Задержали очередного вороватого чиновника в погонах

Кстати, а вы не задумывались о том, почему В.В.Путин баллотировался на должность Президента России, как НЕЗАВИСИМЫЙ кандидат, а не от партии "Единая Россия"? Видимо, не хотел, чтобы его имя ассоциировалось с этой общественной организацией, члены которой сейчас так интенсивно попадают на скамью подсудимых. Возможно, ещё до выборов президента, Путин, имея информацию от соответствующих органов, планировал чистку госаппарата в высших эшелонах Власти, в частности в МО, после переизбрания... Он отлично понимает, что практически все ответственные госслужащих являются "Единороссами"...

Врам Тавризов

Это как ФАБы, которые наши придумали при Тухачевском до 1937г, а фирма Хейнкель использовала их уже в боях 19441945 гг Наши в серию их не пустили - маршал Кулик зажал Кстати, недавно человек Рособороны на передаче у Скабневой сказал, что это их разработка К чести Сквбеевой, она его спросила: Может быть, наши уже давно сделали? Ответ был Нет, это мы Постыдился бы, товарищ....Кстати, таких людей много сейчас Я их называю Дети лейтенанта Шмидта - за то, что беспардонно присваивают не своё себе ,