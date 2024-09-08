Театр абсурда
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Театр абсурда

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Задержали очередного вороватого чиновника в погонах

Задержали очередного вороватого чиновника в погонах

В Минобороны очередные "посадки". Полковник Андрей Чекмазов (отвечал за организацию разработки оружия на новых физических принципах) арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

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Комментарии
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Виталий Чуваев
Кстати, а вы не задумывались о том, почему В.В.Путин баллотировался на должность Президента России, как НЕЗАВИСИМЫЙ кандидат, а не от партии &quot;Единая Россия&quot;?   Видимо, не хотел, чтобы его имя ассоциировалось с этой общественной организацией, члены которой сейчас так интенсивно попадают на скамью подсудимых.   Возможно, ещё до выборов президента, Путин, имея информацию от соответствующих органов, планировал чистку госаппарата в высших эшелонах Власти, в частности в МО, после переизбрания...  Он отлично понимает, что практически все ответственные госслужащих являются &quot;Единороссами&quot;...
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11 час.
Врам Тавризов
Это как ФАБы, которые наши придумали при Тухачевском до 1937г, а фирма Хейнкель использовала их уже в боях 19441945 гг Наши в серию их не пустили - маршал Кулик зажал Кстати, недавно человек Рособороны на передаче у Скабневой сказал, что это их разработка К чести Сквбеевой, она его спросила: Может быть, наши уже давно сделали? Ответ был Нет, это мы Постыдился бы, товарищ....Кстати, таких людей много сейчас  Я их называю Дети лейтенанта Шмидта - за то, что беспардонно присваивают не своё себе ,
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9 час.
ВТ
Врам Тавризов
Не беспокойтесь, его заранее или в тот же день ареста исключили из партии
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9 час.

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