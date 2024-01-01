Россияне впервые заплатят налог на вклады

ольга решетникова

Статья хайполовная, перепечатка. Автор не владеет предметом. налог на вклады давно уже существовал. Просто были внесены изменения в НК (для понимания автора - в Налоговый Кодекс). Для примера: публикация аж за октябрь 2017. Но почему-то сейчас начались вбросы, с криком "впервые". https://finuslugi.ru/navigator/nakopit-i-sohranit/stat_nalog_na_vklad#:~:text=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0&text=%D0%92%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%201,%25)%2C%20%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%205%25.