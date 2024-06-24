АндрейБорков

Причины, по которым не состоялась встреча этого немца с премьером Госсовета КНР Ли Цяном весьма проста и прозаична - КНР болт кладет на немчуру, как в составе всей Германии, так и на каждого ганса в отдельности. Требования немчуры превосходят по хамству и идиотизму даже сказки Веского леса, голливудское "Братва и кольцо" и бред пьяного в дым Изи Рабиновича. Китайцы не идиоты, кто от кого больше зависит знают наверняка. По этому, соблюдая внешнее приличие китайцы гансов на Х...Й посылать не стали, просто отказались от встречи не объясняя причин. По сути это даже круче чем напрямую на Х...Й послать. Молодцы китайские товарищи, настоящая древняя и высококультурная нация!