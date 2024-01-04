Косачев заявил о проигрыше "демократического" Запада авторитарной Украине

ТАСС/Zuma Киев лишил поддерживающие его страны Запада свободы маневра, якобы демократический Запад с треском проигрывает авторитарной и ультранационалистической Украине, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
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