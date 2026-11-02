В своё время феномен коммуниста Сталина поразил и ужаснул капиталистический Запад. Действительно, страна, пережившая две войны и революцию, полностью разрушенная и обескровленная, вдруг, за какие-то двадцать лет, обогнала по темпам своего развития ведущие западные страны.