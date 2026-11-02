В своё время феномен коммуниста Сталина поразил и ужаснул капиталистический Запад. Действительно, страна, пережившая две войны и революцию, полностью разрушенная и обескровленная, вдруг, за какие-то двадцать лет, обогнала по темпам своего развития ведущие западные страны.
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Посылы Путина - ПЕРЕХВАТЫВАТЬ ВЛАСТЬ У СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ , население не слышит , не то что действовать ... ! Вот так и живем = ДРЕЙФУЕМ ПО ВОЛЕ ВОЛН , в меру осознанности (зомбированности) - недееспособности населения на благо захвативших страну ломехузов , жирующих на грабеже страны-народа = СТРАНА СО ВСЕМИ РЕСУРСАМИ ПОКА ПРИНАДЛЕЖИТ ИМ (90% от всех ресурсов и богатств страны , государству и народу достается не более 10%) !
"Почему Сталин смог поднять страну, а нынешняя власть не может?" - ПОТОМУ , что Сталин стоял за страну-народ и у него была армия поддержки - Большевики и сам народ ! А сегодняшняя власть сформирована из людей холопского звания (их мечта - служить смотрящими по России на импортного хозяина , на чем паразитировать !) За страну - народ пашет один Путин ! Но у него нет армии поддержки ни как Большевики , ни как народ ! Население недееспособное и его самого пасут через власти в интересах ломехузов - буржуазии !
Ну уж кто во имя чего работает. Кто на благо страны, кто на свой карман.
Зная историю своей страны, странно и грустно слышать от Президента, что в СССР умели делать только галоши. И видеть на парадах задрапированный Мавзолей. Вот и переписывается история страны. И переписывают её не только наши бывшие, внешние "партнёры", но и внутренние "деятели"...
Спасибо вам большое Жанна и Евгений. Я из тех счастливых людей родившаяся в 1945-ом году в социалистической Болгарии и прожившая 45 лет при социализме в сравнительно небогатой семье. У меня было высшее образование в вычислительной технике, но сразу с наступлением демократии осталась без работы и работала что попало до 80 летней возрасти. Сегодня мне 81. Люблю Сталина, как любил его от всего сердца мой отец, самый обыкновенный челвек. Наша семья пережила смерть этого Великого человека как самая большая личная трагедия, а в действительности впоследствии так и оказалось. Сравнить капитализма и социализм Сталина невозможно, это две совершенно разние вещи, невозможно сравнить обеспеченность, спокойствие мирного труда с катастрофой, наставшей с наступлением либерастии. Смерть Сталина и наступление "свободы" оказалась трагедия для всего мира а СССР нужен нам "как солнце и воздуха для все живые существа!"
Может при Сталине и воровали не меньше, но было неизмеримо меньше чиновников и бюрократов, осуществлявших эти преступления. При Сталине не было такой клановости с безнаказанностью! Без радикальной смены правителей ничего не изменить
Статья правильная и... своевременная. Вопрос... для кого? Думая Ваня, думай Таня... Евг. Р-Р.
Сталин строил мощное государство. А у нас слепили территорию для разграбления.