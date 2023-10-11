Финляндия начала расследование пранка Вована и Лексуса с министром Валтонен

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров добрались до главы финского МИД Элины Валтонен.В пресс-службе МИД Финляндии сообщили о начале расследования инцидента с пранком министра иностранных дел Элины Валтонен, которой позвонили по видеосвязи под видом африканского политика пранкеры из России Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).