Лейла Фазлеева поздравила матерей республики с праздником

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева поздравила матерей республики с Днем матери. В своем обращении она подчеркнула важность материнской любви и поддержки, которые помогают преодолевать жизненные трудности.
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