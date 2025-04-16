«Перестройка» - заговор верхушки партии и КГБ

Сенсация от Евгения Спицына Все последние десятилетия в общественное сознание упорно внедряется версия о том, что разрушение СССР стало результатом безволия и глупости Горбачева («не по Сеньке шапка»), а его избрание на пост Генсека определялось исключительно его молодостью (все устали от «пятилетки похорон» высших руководителей страны).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии