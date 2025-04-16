«Перестройка» - заговор верхушки партии и КГБ

Сенсация от Евгения Спицына Все последние десятилетия в общественное сознание упорно внедряется версия о том, что разрушение СССР стало результатом безволия и глупости Горбачева («не по Сеньке шапка»), а его избрание на пост Генсека определялось исключительно его молодостью (все устали от «пятилетки похорон» высших руководителей страны).