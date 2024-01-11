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Россия "преимущественно мусульманская страна": Узбекская диаспора в Москве раздала указания мигрантам по РФ

Россия "преимущественно мусульманская страна": Узбекская диаспора в Москве раздала указания мигрантам по РФ

НАГЛАЯ ПРАВДА Тема ситуации с мигрантами в Российской Федерации продолжает оставаться острой. В последние годы наблюдается тенденция прибытия в страну все большего количества представителей народов Средней Азии и Закавказья.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Власти, чтобы не было, как во Франции и Германии, надо думать уже сейчас
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15 час.
v
viach
Судя по статье в ХМАО люди возмущаются, а власти мер к негодяям принимать не собираются! Вот в этом и весь печальный сказ!
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14 час.
Сергей Трофимов
нужно немедленно выселять мусульман из России и лишать их всех руссийкого гражданства иначе скоро России не будит а еше мусульманин хочет стать президентом России берегись Россия ина че без войны станешь мусульманской а христиан мусульмане превратят в своих рабов нужно объединятся с Украиной и воевать против мусульман берите пример с Израиля
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13 час.

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