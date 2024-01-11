Россия "преимущественно мусульманская страна": Узбекская диаспора в Москве раздала указания мигрантам по РФ

ВТ Врам Тавризов Власти, чтобы не было, как во Франции и Германии, надо думать уже сейчас

v viach Судя по статье в ХМАО люди возмущаются, а власти мер к негодяям принимать не собираются! Вот в этом и весь печальный сказ!