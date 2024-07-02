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В Кургане задержана 16-летняя девушка с крупной партией наркотиков

В Кургане задержана 16-летняя девушка с крупной партией наркотиков

В Кургане 27 июня текущего года сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области была задержана 16-летняя девушка на территории заправочной станции по улице Гагарина.

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