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Читатели «Гуаньча» пришли в восторг от «последнего предупреждения» Путина Европе

Читатели «Гуаньча» пришли в восторг от «последнего предупреждения» Путина Европе

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» ответил на заявления о якобы причастности страны к возросшим ценам на газ в Европе, чем особенно восхитил читателей китайского портала «Гуаньча».

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