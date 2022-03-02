Curiosity нашел на Марсе необычный «цветок». Что это такое?

Марсоход продолжает делиться занимательными находками, передает Noi.md со ссылкой на nat-geo.ru. В середине февраля марсоход Curiosity порадовал любителей астрономии снимком необычного камня гладкой формы, найденного на поверхности Красной планеты.
Марсоход продолжает делиться занимательными находками, передает Noi.md со ссылкой на nat-geo.ru. В середине февраля марсоход Curiosity порадовал любителей астрономии снимком необычного камня гладкой формы, найденного на поверхности Красной планеты.
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