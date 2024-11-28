IT-эксперт Коробченко: мошенники подделывают сайты во время ноябрьских распродаж

Кибермошенники активировались во время сезона ноябрьских распродаж. О способах мошенничества в интернете рассказал РИА «Новости» начальник отдела по информационной безопасности компании «Код безопасности» Алексей Коробченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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