Во Всеволожске Ленобласти иностранец подозревается в покушении на убийство

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия Следственный отдел по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего гражданина иностранного государства по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).