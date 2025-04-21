Во Всеволожске Ленобласти иностранец подозревается в покушении на убийство

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия Следственный отдел по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего гражданина иностранного государства по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
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