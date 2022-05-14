Куда приведут Европу призывы искоренить русский мир

© РИА Новости / Виталий Белоусов Читать ria.ru в Петр Акопов Для сомневающихся в том, что на Западе есть мощные силы, которые хотят не просто поражения, но и ликвидации России, есть один простой совет: посмотреть, что говорят польские руководители.