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Куда приведут Европу призывы искоренить русский мир

Куда приведут Европу призывы искоренить русский мир

© РИА Новости / Виталий Белоусов Читать ria.ru в Петр Акопов Для сомневающихся в том, что на Западе есть мощные силы, которые хотят не просто поражения, но и ликвидации России, есть один простой совет: посмотреть, что говорят польские руководители.

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