Клещи смыкаются: российские войска зашли в Угледар

brigadier21 Snytsarienko

С Угледаром надо очень внимательно работать, особенно с его южными подходами, где по воде местного водохранилища под прикрытием очистных сооружений, хохол может перебрасывать подкрепления. Оттуда-же, с юго-западного направления, из-за терриконов часто работает ствольная артиллерия, тяжёлые миномёты. Сами очистные сооружения то-же представляют интерес, т.к. являются надёжными укрытиями и очевидно имеют развитые подземные коммуникации.