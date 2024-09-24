Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Клещи смыкаются: российские войска зашли в Угледар

Клещи смыкаются: российские войска зашли в Угледар

С каждым днем в Угледаре, вокруг которого сжимаются российские клещи, ситуация становится все более удручающей для украинской группировки.

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
С Угледаром надо очень внимательно работать, особенно с его южными подходами, где по воде местного водохранилища под прикрытием очистных сооружений, хохол может перебрасывать подкрепления. Оттуда-же, с юго-западного направления, из-за терриконов часто работает ствольная артиллерия, тяжёлые миномёты. Сами очистные сооружения то-же представляют интерес, т.к. являются надёжными укрытиями и очевидно имеют развитые подземные коммуникации.
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лина любимцева
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