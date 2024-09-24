С каждым днем в Угледаре, вокруг которого сжимаются российские клещи, ситуация становится все более удручающей для украинской группировки.
Клещи смыкаются: российские войска зашли в Угледар
Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
С Угледаром надо очень внимательно работать, особенно с его южными подходами, где по воде местного водохранилища под прикрытием очистных сооружений, хохол может перебрасывать подкрепления. Оттуда-же, с юго-западного направления, из-за терриконов часто работает ствольная артиллерия, тяжёлые миномёты. Сами очистные сооружения то-же представляют интерес, т.к. являются надёжными укрытиями и очевидно имеют развитые подземные коммуникации.
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11 час.
лл
лина любимцева
Храни Господь наших ребят!!!!
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11 час.
г
галина
Бейте врага! Победа будет за нами! Удачи и храни Вас господь!
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8 час.
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