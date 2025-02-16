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Новый шаг на пути к финалу СВО: Трамп двумя словами выдал тайну Москвы и Вашингтона

Новый шаг на пути к финалу СВО: Трамп двумя словами выдал тайну Москвы и Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень скоро" может встретиться с президентом России Владимиром Путиным, тем самым выдав тайну Москвы и Вашингтона.

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Михаил Афонин
бла-бла
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