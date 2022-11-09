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Клэбо пропустит спринт на открытии сезона в Бейтостолене, но планирует выступить в остальных гонках

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо не выступит в классическом спринте на открытии сезона в Бейтостолене (19-21 ноября).

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