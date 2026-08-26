Делегация МККК посетила пострадавшие от ударов ВСУ склады Wildberries в Ленинградской области – Мирошник

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с представителями Российского Красного Креста посетила склады маркетплейса Wildberries в Ленинградской области, пострадавшие от атак беспилотников ВСУ.
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