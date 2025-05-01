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Уфолог Ли: Ватикан и тайна послания пришельцев из Фатимы

Уфолог Ли: Ватикан и тайна послания пришельцев из Фатимы

Уфолог Ли: Ватикан и тайна послания пришельцев из Фатимы Ирэн ОрлонскаяУфолог Марк Кристофер Ли выдвинул теорию о том, что Ватикан скрывает важное сообщение, полученное от пришельцев, которое, по его мнению, связано с Третьей тайной Фатимы.

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