Уфолог Ли: Ватикан и тайна послания пришельцев из Фатимы Ирэн ОрлонскаяУфолог Марк Кристофер Ли выдвинул теорию о том, что Ватикан скрывает важное сообщение, полученное от пришельцев, которое, по его мнению, связано с Третьей тайной Фатимы.
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