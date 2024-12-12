У верблюда два горба, потому что жизнь БОРЬБА.У некоторой (надеюсь, незначительной) части российского общества до сих пор сохраняется глупая и наивная иллюзия, что можно замириться с Западом и «всё будет как раньше».
Объективная реальность
Комментарии
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vagas Karlito
Автор нужно к заголовку обязательно добавить-доступная объективная реальность!) Тогда сразу отпадает масса вопросов!) Появятся другие!)
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3 час.
ОЛЕГЫЧ
Я полностью 100500 согласен с автором, чем мягче мы сейчас тем труднее нашим потомкам
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2 час.
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