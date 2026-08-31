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Аргументы и Факты

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Эксперт Литовки: групповые удары ВС РФ сделают из армии Зеленского калеку

Эксперт Литовки: групповые удары ВС РФ сделают из армии Зеленского калеку

Групповые и массированные атаки по Украине Вооруженных сил России призваны отрезать противника снабжения, без которого армия Украины превратится в калеку, заявил в интервью «360» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

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