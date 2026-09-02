Самое жаркое лето в истории Омска: синоптики рассказали о погодных рекордах минувшего сезона. Прошедшее лето стало самым теплыми за всю историю метеорологических наблюдений.
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