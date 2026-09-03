Спортивные стадионы школ №9 и №64 в Ижевске обновят в 2027 году

Ижевск. Удмуртия. В 2027 году в Ижевске обновят спортивные объекты на территории школ №9 и №64. Об этом журналистам рассказала заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова.
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