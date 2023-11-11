Глава Минобороны Хорватии Баножич попал в ДТП со смертельным исходом

Глава Минобороны Хорватии Марио Баножич попал в аварию, водитель другого автомобиля погиб. «На выезде из города Винковци в сторону Жупани произошло ДТП с участием министра обороны Марио Баножича на личном автомобиле и водителя микроавтобуса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии