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Спички - не игрушка

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Камала Харрис заявила о готовности исполнять обязанности американского президента вместо Джо Байдена

Камала Харрис заявила о готовности исполнять обязанности американского президента вместо Джо Байдена

Журналисты газеты Wall Street Journal в разговоре с вице-президентом США Камалой Деви Харрис напомнили об обеспокоенности граждан Штатов возрастом Джо Байдена и спросили, готова ли она в случае необходимости возглавить страну.

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