Акупунктура, хиджама и лимфодренаж: как массаж лечит тело и освобождает эмоции

Ваше тело – его рук дело Одни лишь прикосновения мастера значительно улучшают самочувствие клиентов и меняют жизнь: профессиональный массажист, практик восточной медицины, остеопат Роман Дзюбенко рассказал, за какими необычными видами массажа приходят клиенты и почему мы все страдаем от зажимов.