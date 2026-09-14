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Российские военные нейтрализуют дроны ВСУ в Запорожской области с минимальным риском для мирных жителей

Российские военные в Запорожской области проводят операции по нейтрализации беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) вблизи объектов гражданской инфраструктуры, при этом строго придерживаясь установленных границ огневого воздействия.

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