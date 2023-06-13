Наш потерянный мир

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На Таймыре отец случайно застрелил трехлетнюю дочь, разряжая охотничье ружье

На Таймыре отец случайно застрелил трехлетнюю дочь, разряжая охотничье ружье

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту гибели трехлетней девочки, которая находилась на рыболовецкой точке «Дерябино» в 80 километрах от поселка Носок Таймырского Долгано-ненецкого муниципального района вместе со своей семьей.

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