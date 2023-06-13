На Таймыре отец случайно застрелил трехлетнюю дочь, разряжая охотничье ружье

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту гибели трехлетней девочки, которая находилась на рыболовецкой точке «Дерябино» в 80 километрах от поселка Носок Таймырского Долгано-ненецкого муниципального района вместе со своей семьей.
Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту гибели трехлетней девочки, которая находилась на рыболовецкой точке «Дерябино» в 80 километрах от поселка Носок Таймырского Долгано-ненецкого муниципального района вместе со своей семьей.
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