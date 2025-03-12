Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В Омске закрыли униатский приход из-за иконы с Шухевичем и Бандерой

В Омске закрыли униатский приход из-за иконы с Шухевичем и Бандерой

Мирослава Бердник В Омске закрыли униатский приход из-за иконы с Шухевичем и Бандерой. Организаторы греко-католического прихода не смогли оспорить в суде решение о закрытии религиозной организации.

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Комментарии
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sylpfide sylpfide
В СССР в 1948 году была запрещена униатская церковь. Как они могла открыть свой храм? Закон на запрет униатства не отменялся, так почему они он не работает?
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6 час.
николай лейчинский
Где все эти годы были власти , органы и прочая чинобратия ?! Но еще большее любопытство меня раздирает : где были вы - вездесущие и всезнающие СМИ ? Неужто наелись демократии и язык проглотили ?
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5 час.
Андрей Шмаров
Существовали бы и дальше, если бы мерзкую икону не вывесили. Как ума-то хватило? И наглости.
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3 час.
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