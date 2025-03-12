В Омске закрыли униатский приход из-за иконы с Шухевичем и Бандерой

sylpfide sylpfide В СССР в 1948 году была запрещена униатская церковь. Как они могла открыть свой храм? Закон на запрет униатства не отменялся, так почему они он не работает?

николай лейчинский Где все эти годы были власти , органы и прочая чинобратия ?! Но еще большее любопытство меня раздирает : где были вы - вездесущие и всезнающие СМИ ? Неужто наелись демократии и язык проглотили ?